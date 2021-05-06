Молодую китаянку обвинили в разводе Билла Гейтса

Китаянка Чжэ Ван заявила, что не имеет отношение к разводу основателя Microsoft Билла Гейтс и его жены Мелинды. Пара рассталась после 27 лет брака.

«Изначально я думала, что [слух] будет провальным из-за необоснованных источников, но не ожидала, что он станет еще более безумным, — написала Чжэ Ван в социальной сети WeiBo.

Она поблагодарила тех знакомых и друзей, которые поддержали ее во время пристального внимания СМИ. Чже Ван поддержала ее подруга Ли Донглей.

«Она — моя бывшая коллега, очень чистоплотная девушка и человек, которым я восхищаюсь. Я не верю, что она будет участвовать в чужих браках. Я думаю, что Ван Чжэ не может делать такие вещи — это полностью мой инстинкт», — написала приятельница у себя в блоге.

Чжэ Ван 36 лет, она не замужем. Девушка живет в Сиэтле, где работает переводчицей. Среди мест ее работы — Йельская школа менеджмента, Гарвардская школа бизнеса и не только. Ли сделала предположения, что слухи о связи Билла Гейтса и Чжэ Ван поползли после того, как в Сети появилась информация о том, что девушка работает Фонде Гейтса.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о желании развестись в начале мая. В браке у них родилось трое детей. Известно, что они вместе будут управлять благотворительным фондом Bill & Melinda Gates Foundation.