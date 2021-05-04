Развод основателя Microsoft Билла Гейтса с его женой Мелиндой может стать одним из самых дорогих в истории. Супругам нужно будет разделить состояние, которое оценивается в 130,5 миллиардов долларов. Пара прожила в браке 27 лет.

Об этом сообщил Forbes. Издание уточнило, что пока не ясно, как именно супруги поделят эту сумму. Однако по законам Вашингтона, если между ними не был заключен брачный контракт или отсутствовали другие договоренности, совместно нажитое состояние нужно будет разделить поровну.

О разводе Билла Гейтса с супругой стало известно 3 мая. Супруги сообщили, что приняли решение разойтись после «долгих размышлений и большой работы над отношениями». Они опубликовали свое заявление в Twitter Билла Гейтса. При этом пара подчеркнула, что продолжит совместную работу в фонде.

Гейтсы попросили СМИ не нарушать пространство семьи в то время, когда каждый из них планирует заняться поисками целей в новой жизни. Они отметили, что больше не верят в возможность совместного роста на следующем этапе жизни. Супруги были вместе 27 лет, они воспитали трех детей.