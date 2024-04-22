Мир 22 апреля 2024, 11:58 Буданов возложил вину за возможный госпереворот на спецслужбы России Глава ГУР Буданов: спецслужбы России работают на Украине по плану «Майдан-3» SOPA Images / Global Look Press

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На Украине обострилась вражда между военными и гражданскими, а в обществе появились панические настроения. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов возложил вину на российские спецслужбы, которые якобы инициировали операцию «Майдан-3». Он заявил об этом «Би-би-си Украина».

«Они четко понимают, что сугубо пророссийские силы сейчас не смогут функционировать. Поэтому они камуфлируют это под разного рода деятельность, под разные вопросы социальной напряженности», — сказал он.

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По мнению Кирилла Буданова, в нагнетании паники и уныния среди украинцев виноваты российские спецслужбы. Он заявил о существовании плана «Майдан-3», затягивании обмена пленными, разжигании конфликта между военными и гражданскими.

Попытку нового госпереворота на Украине прогнозировали в марте–мае 2024 года. Оппозиционер Виктор Медведчук допустил, что сами украинские военные восстанут от безысходности.