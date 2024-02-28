Мир 28 февраля 2024, 00:21 Украинская разведка обвинила Россию в подготовке «Майдана-3» ГУР: «Майдан-3» может произойти весной этого года Офис президента Украины

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Президента Украины Владимира Зеленского могут попытаться свергнуть уже весной этого года. Об этом сообщило главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны в своем Telegram-канале.

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины считает, что уже в ближайшие недели произойдут попытки разжигания конфликтов как внутри страны, так и на международном треке. А с 20 мая противники Зеленского смогут заявить о его нелегитимности, так как в этот день истечет срок его президентских полномочий.

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«Спецоперация „Майдан-3“ достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года», — сообщили в ведомстве.

По данным ГУР, противники Украины попытаются вбить клин между политическим и военным руководством страны. Ситуация может еще сильнее раскачаться к первой половине лета.

Ранее украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», что новый переворот устроят военные с санкции Соединенных Штатов Америки.