Мир 28 февраля 2024, 20:47 Новая сказка ГУР про «российский» Майдан. Зеленский не хочет уходить с поста президента Украинский политик Олейник: Конституция не предусматривает капризы Зеленского Протестующие на майдане Незалежности в Киеве, январь 2014 года. Фото: Photo agency Interpress / Global Look Press

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Украина заявила, что готовится новый, третий Майдан. Ради разнообразия его устроит не Запад, а Россия: дескать, только так она сможет обеспечить себе победу. На деле все упирается в попытки Владимира Зеленского остаться у власти даже после истечения срока полномочий главы страны. Алгоритм простой: сомневаешься в легитимности президента — ты российский агент!

Россию обвинили в подготовке переворота на Украине

Разведка Украины донесла, что российские спецслужбы собираются свергнуть Зеленского. Якобы основной этап операции «Майдан-3» пройдет с марта по май — именно в это время будто бы планируют поставить под сомнение легитимность украинской власти.

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Дело в том, что президент Украины и Верховный главнокомандующий ее вооруженных сил вступил в должность 20 мая 2019 года. Срок полномочий заканчивается через пять лет, то есть нынешней весной. А так как выборы провести не получится, законность пребывания Зеленского у власти будет под большим вопросом.

Так же украинские разведчики утверждают, будто именно дестабилизация ситуации на Украине поможет России уже к первой половине июня нанести поражение ВСУ на востоке. К сожалению, неясно, что до этого способствовало победам российских войск, когда они крушили оборону и технику неприятеля.

Легенды ГУР и деньги России

Примечательно, что сообщение в Telegram-канале ГУР о Майдане-3 адресовано не только «уважаемым украинцам», но и «международным партнерам». Видимо, поэтому история быстро свернула к деньгам: дескать, речь идет о самой дорогой в истории операции российских спецслужб. Общая цена вопроса — полтора миллиарда долларов.

Все эти деньжищи, мол, пошли на «срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу». Очевидно, по версии ГУР, многочисленные видео, где украинцы бегают от силовиков, всучивающих повестки, — фейки. Все очень хотят воевать до последнего украинца, как завещал Запад.

Продолжая показывать искусство считать наличность в чужих карманах, разведчики заявили, что «на распространение антиукраинских настроений только на платформе Telegram Россия потратила почти 250 миллионов долларов». Доказательств, правда, никто не привел, но разве же можно сомневаться в честности выкопавших Черное море!

Конституция Украины против Зеленского

Большинство образованных жителей Украины, в отличие от их нынешнего президента Владимира Зеленского и его команды, не покупали дипломы юристов. Видимо, именно поэтому лет пять назад руководителю страны подарили во многом примечательную «Конституцию Украины для детей».

Однако Зеленский, похоже, не осилил даже такой упрощенной версии Основного закона своей страны, отметил украинский политик, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. Зато украинцы прочли 108-ю статью, где, кроме прочего, написано: президент исполняет полномочия до вступления на пост своего «сменщика».

В Конституции прописан тот случай, когда президент избран, но еще не вступил в должность — не прошел инаугурацию. Был ли такой случай на Украине? Был, в 2005 году. Президент Украины Виктор Ющенко принял инаугурацию 23 января. Поскольку его избрали на пять лет, то 23 января 2010-го его полномочия закончились. Владимир Олейник украинский политик

Однако Ющенко продолжал исполнять полномочия президента еще один месяц и два дня, потому что избранный после него президент Виктор Янукович принял присягу только 25 февраля, напомнил собеседник «360».

Третий президент Украины Виктор Ющенко, фото: Robert King; четвертый президент Украины Виктор Янукович. Фото: w80 / Global Look Press

«Украинские власти понимают, что продлевать полномочия можно бесконечно. Они ссылаются на то, что в конституциях Украины и большинства стран мира заложен принцип непрерывности власти. То есть не может так быть, чтобы какого-то государственного органа не было», — пояснил Олейник.

Он уточнил, что страна не может обойтись без парламента — государству нужны законы. И высшее государственное законодательное представительное собрание будет выполнять свои полномочия до переизбрания. Но если нет президента, то по Конституции его полномочия почти в полном объеме выполняет председатель парламента.

Инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года. Фото: Sergei Chuzavkov / Global Look Press

Политик отметил, что даже «ручной» Конституционный суд Украины едва ли подтвердит, что Зеленский может быть президентом без выборов столько, сколько ему захочется — Конституция это не предусматривает.

Команда нынешнего украинского президента хорошо понимает, что 21 мая 2024 года полномочия их лидера будут исчерпаны и должны перейти к председателю парламента. Вот они и придумали, что Россия затевает историю с нелегитимностью Зеленского. Владимир Олейник

То, что рассказы о Майдане-3 Made in Russia — выдумка, говорит уже тот факт, что заявление сделала не Служба безопасности Украины, а подручные главы ГУР Кирилла Буданова. Он — верный соратник Зеленского и всегда готов сказать любую ерунду, чтобы прикрыть своего шефа, пояснил политик.