Мир 17 декабря 2023, 12:10 Сальдо сообщил о нежелании украинских военных продолжать боевые действия Сальдо: бойцов ВСУ заставляли идти в бой под дулом автомата Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Военнослужащим ВСУ приходится идти в бой против собственной воли, так как украинцев «загоняют в армию» под дулом автомата. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Проводят так называемую „могилизацию“, а не мобилизацию. <…> Бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии», — указал глава региона.

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Он констатировал, что ВСУ не имеют никаких перспектив, потому что бойцы потеряли мотивацию. По словам Сальдо, представители военкоматов отлавливают студентов на парах и ищут призывников на дискотеках и в спортзалах.

«Уже дошло до того, что священникам вручают повестки», — подчеркнул губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что Россия может заключить с Украиной мирные соглашения, но только на своих условиях. Он назвал уловкой минские переговоры, с помощью которых украинское руководство пыталось затягивать время. Губернатор также напомнил, что Украина на законодательном уровне запретила вести переговоры с РФ.