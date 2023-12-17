17 декабря 2023, 12:10
Сальдо сообщил о нежелании украинских военных продолжать боевые действия
Сальдо: бойцов ВСУ заставляли идти в бой под дулом автомата
Военнослужащим ВСУ приходится идти в бой против собственной воли, так как украинцев «загоняют в армию» под дулом автомата. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Проводят так называемую „могилизацию“, а не мобилизацию. <…> Бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии», — указал глава региона.
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Он констатировал, что ВСУ не имеют никаких перспектив, потому что бойцы потеряли мотивацию. По словам Сальдо, представители военкоматов отлавливают студентов на парах и ищут призывников на дискотеках и в спортзалах.
«Уже дошло до того, что священникам вручают повестки», — подчеркнул губернатор.
Ранее Сальдо заявил, что Россия может заключить с Украиной мирные соглашения, но только на своих условиях. Он назвал уловкой минские переговоры, с помощью которых украинское руководство пыталось затягивать время. Губернатор также напомнил, что Украина на законодательном уровне запретила вести переговоры с РФ.
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Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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