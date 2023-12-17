Мир 17 декабря 2023, 17:38 Отказ от мобилизации на Украине назвали невозможным Глава ГУР Украины Буданов заявил, что отойти от мобилизации невозможно РИА «Новости»

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От мобилизации на Украине отойти невозможно. Такое заявление сделал руководитель главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов, чьи слова привело украинское издание Klymenko Time.

Он рассказал, что сейчас в силах обороны Украины числятся 1,1 миллиона человек.

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«Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно», — подчеркнул начальник ГУР.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцам ВСУ приходится идти в бой против собственной воли, поскольку украинцев «загоняют в армию» под дулом автомата. В стране проводят так называемую «могилизацию», отметил чиновник.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее рассказала о готовящемся законопроекте о мобилизации на Украине. По ее словам, полиция потеряет право на отсрочку, призывной возраст снизят с 27 до 25 лет, а женщин обяжут вставать на воинский учет наравне с мужчинами.