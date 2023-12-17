17 декабря 2023, 17:38
Отказ от мобилизации на Украине назвали невозможным
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что отойти от мобилизации невозможно
От мобилизации на Украине отойти невозможно. Такое заявление сделал руководитель главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов, чьи слова привело украинское издание Klymenko Time.
Он рассказал, что сейчас в силах обороны Украины числятся 1,1 миллиона человек.
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«Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно», — подчеркнул начальник ГУР.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцам ВСУ приходится идти в бой против собственной воли, поскольку украинцев «загоняют в армию» под дулом автомата. В стране проводят так называемую «могилизацию», отметил чиновник.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее рассказала о готовящемся законопроекте о мобилизации на Украине. По ее словам, полиция потеряет право на отсрочку, призывной возраст снизят с 27 до 25 лет, а женщин обяжут вставать на воинский учет наравне с мужчинами.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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