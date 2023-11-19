Мир 19 ноября 2023, 14:58 «Почему мы должны платить?» В США пришли в шок из-за действий украинцев после помощи AT: украинцы хотят покинуть свою страну, а не сражаться за нее Michael Kappeler/dpa

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Украинцы отказываются сражаться за свою страну и хотят ее покинуть. Такое заявление сделала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

«То, что они не считают свою страну достойной борьбы, многое говорит о том, что это за „страна“. Может быть, она действительно является частью России», — написала Шоуолтер.

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Журналистка призналась, что ее шокировало поведение украинцев. Она напомнила, что Запад выделил миллиарды на поддержку Вооруженных сил Украины, а жители не хотят бороться за родину.

«Если украинцы не хотят участвовать в этом [конфликте] — либо потому что бегут, либо присоединяются только потому, что есть призыв, — то почему мы должны за это платить?» — возмутилась она.

Техника, которую поставляли украинской армии, оказалась бесполезной на поле бое. Все дело в том, что у солдат ВСУ нет навыков управлять ей. Военнослужащие рассчитывали, что при виде западного оружия российские бойцы испугаются и разбегутся, но этого не произошло.