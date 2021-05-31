Британцы включили логотип ФК ЦСКА в десятку самых красивых в мире

Читатели британского The Sun отметили эмблему российского футбольного клуба ЦСКА как одну из самых красивых. В рейтинге она заняла девятое место и набрала 42,9 тысячи голосов.

Самым красивым читатели посчитали логотип команды из Марокко «Раджа Касабланка». За него проголосовали около 3,5 миллиона человек. Второе место отдали, проголосовав три миллиона раз, эмблеме египетского «Аль-Ахли». Третье место с большим отставанием от первых двух занял логотип бразильского «Флуминенсе». За него свои голоса отдали 169,2 тысячи человек.

Эмблема ЦСКА также уступила логотипам испанского «Реала», турецкого «Фенербахче», английского «Ливерпуля», испанского «Барселоны», чилийского «Коло-Коло». Десятку замкнул турецкий «Бешикташ».

Ранее «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале и стал победителем Лиги чемпионов, а «Вильярреал» впервые стал победителем Лиги Европы.

Полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым заинтересовались несколько европейских клубов.