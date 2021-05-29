«Челси» стал победителем Лиги чемпионов

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале и стал победителем Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Получив пас из центра поля от Мейсона Маунта, он обвел голкипера и пробил в пустые ворота.

Обе команды провели вынужденные замены в этом финале. В первом тайме у «Челси» получил травму защитник Тиагу Силва. Во втором тайме при столкновении с Антонио Рюдигером повреждение получил полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне.

Эта победа в Лиге чемпионов стала второй в истории «Челси». В первый раз этот трофей достался лондонцам в 2012 году. В 2008 году клуб выходил в финал, но проиграл.

Матч проходил на «Эштадиу ду Драгау» в Португалии. На финал впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов пустили фанатов. Каждая из команд смогла продать по 5800 билетов своим болельщикам.