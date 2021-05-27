«Вильярреал» впервые стал победителем Лиги Европы

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и впервые завоевал трофей Лиги Европы УЕФА.

Матч состоялся 26 мая на стадионе «Энерга» в Гданьске (Польша). Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол забил нападающий испанского клуба Жерар Морено на 30-й минуте матча. На 55-й минуте точным ударом по воротам соперников ответил форвард англичан Эдинсон Кавани.

Основное время закончилось ничьей, в дополнительное время команды также не смогли выявить победителя. Исход финала решился в серии пенальти: «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 11:10, уточнила «Газета.ru». Вратарь англичан Давид Де Хеа стал единственным, кто не смог реализовать 11-метровый.

Футболисты «Лилля» на выезде обыграли «Анже» в заключительном туре чемпионата Франции по футболу. «Лилль» впервые за 10 лет стал чемпионом страны. Матч завершился со счетом 2:1. Последние три года титул завоевывал «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). В этот раз клуб на втором месте.