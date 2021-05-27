Полузащитник ЦСКА Кучаев заинтересовал европейские клубы

Полузащитником московского ЦСКА Константином Кучаевым заинтересовались несколько европейских клубов. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на его агента Александра Клюева.

По данным «Газеты.ru», Клюев уточнил, что футболист «на карандаше» у нескольких клубов, но конкретных предложений ему еще не делали.

«Это не сиюминутный момент. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не одна-две игры», - пояснил агент.

Также он добавил, что Кучаев дорого стоит.