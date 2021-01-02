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    02 января 2021, 09:20

    «Британский» штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме

    Анастасия Калинина

    Медики обнаружили во Вьетнаме первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщает местное издание VN Express.
    «Британский» штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме

    Новый тип вируса обнаружили у женщины, которая 22 декабря вернулась из Великобритании. Мутация вируса в Британии была зафиксирована в середине декабря. С этого времени несколько стран выявили у своих граждан заражение новым типом.

    В частности, во Франции вернувшийся из ЮАР мужчина привез в страну новую разновидность коронавируса. После поездки он почувствовал недомогание и сдал тест RT-PCR. Результат оказался положительным. Однако у инфицированного нет симптомов заболевания, сейчас он находится на самоизоляции у себя дома.

    В конце декабря «британский» тип коронавируса нашли у студентки в Шанхае. Она прилетела из Великобритании. Как рассказала сама девушка, она могла заразиться, когда бегала в парке без маски, либо когда снимала маску, чтобы перекусить в ожидании посадки. Также новый вид выявили в США, Южной Корее, Финляндии, Швеции, Японии.

    Ученые считают новый штамм коронавируса заразнее предыдущих на 50-70%. Но он пока не изучен полностью. Тем не менее ряд стран из-за этого приостановили авиасообщение с Великобританией.