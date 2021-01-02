«Британский» штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме

Новый тип вируса обнаружили у женщины, которая 22 декабря вернулась из Великобритании. Мутация вируса в Британии была зафиксирована в середине декабря. С этого времени несколько стран выявили у своих граждан заражение новым типом.

В частности, во Франции вернувшийся из ЮАР мужчина привез в страну новую разновидность коронавируса. После поездки он почувствовал недомогание и сдал тест RT-PCR. Результат оказался положительным. Однако у инфицированного нет симптомов заболевания, сейчас он находится на самоизоляции у себя дома.

В конце декабря «британский» тип коронавируса нашли у студентки в Шанхае. Она прилетела из Великобритании. Как рассказала сама девушка, она могла заразиться, когда бегала в парке без маски, либо когда снимала маску, чтобы перекусить в ожидании посадки. Также новый вид выявили в США, Южной Корее, Финляндии, Швеции, Японии.

Ученые считают новый штамм коронавируса заразнее предыдущих на 50-70%. Но он пока не изучен полностью. Тем не менее ряд стран из-за этого приостановили авиасообщение с Великобританией.