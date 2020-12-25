ВОЗ оценила значимость «британской» мутации коронавируса

Появившаяся в Великобритании мутация коронавируса является незначительной. Изменения не влияют на эффективность вакцин и средств для диагностики, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин», — привел слова Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ рекомендовала и дальше соблюдать все базовые социальные и медицинские меры. Необходимо продолжать проводить тестирования на наличие коронавируса и отслеживать контакты заболевших. Граждане должны соблюдать личные меры защиты. По словам Вуйнович, контролировать ситуацию с «британским» штаммом коронавируса поможет отсутствие паники.

«Давайте сделаем так, чтобы не было паники, а были бы своевременная информация и совместные действия, которые помогут нам преодолеть это», — отметила она.

О новом заразном «британском» штамме коронавируса стало известно в декабре. После сообщений о мутации страны стали закрывать авиасообщение с Англией. Власти России также приостановили полеты из Москвы в Лондон.