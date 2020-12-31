Британский штамм коронавируса обнаружили в Китае

Медики из Шанхая впервые обнаружили на территории Китая новый штамм коронавируса, который был в октябре найден в Британии. В страну его привезла студентка из Соединенного Королевства.

Как сообщает газета China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, 14 декабря тест на коронавирус 23-летний студентки, прилетевший из Великобритании, показал положительный результат. В ту же ночь ее отправили в больницу на изоляцию.

Эпидемическое расследование показало, что 12 декабря, за два дня до вылета в Китай, у пациентки был отрицательный результат теста на COVID-19.

Девушка рассказала, что могла заразиться, когда бегала в парке без маски, либо, когда снимала маску, чтобы поесть и попить в ожидании посадки на самолет.

Образец пациента был генетически определен 24 декабря, и результат показал, что штамм отличается от предыдущего шанхайского штамма, обнаруженного в ноябре. Дальнейшие исследования подтвердили, что этот штамм был тем же самым вариантом, который распространялся с конца октября в Великобритании, говорится в докладе.

Чтобы минимизировать риски распространения нового штамма вируса, власти Шанхая усилили отслеживание близких контактов пациента.