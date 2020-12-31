Первый случай заражения новым штаммом коронавируса нашли во Франции

Французский Минздрав сообщил, что недавно вернувшийся из ЮАР мужчина привез в страну новую разновидность коронавируса. Этот вариант инфекции, как и британский, считается гораздо более заразным.

Телеканал BFM сообщил, что мужчина проживает в департаменте Верхний Рейн на границе со Швейцарией. Вернувшись из Южной Африки, он почувствовал недомогание и сдал тест RT-PCR. Результат оказался положительным, а дополнительное лабораторное исследование подтвердило, что речь идет о версии 501.V2, которая стала причиной очередной волны эпидемии в ЮАР.

Сейчас у инфицированного нет симптомов заболевания, он находится на самоизоляции у себя дома. Он не имел незащищенных контактов с другими людьми.

Штамм 501.V2 был обнаружен около двух месяцев назад в южном округе Нельсон Мандела Бей на побережье Индийского океана. Он агрессивнее предыдущего и поражает в основном молодых людей.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на этой неделе предупредил о «высоком» риске того, что новые варианты вируса могут стать причиной дополнительной нагрузки на системы здравоохранения и более высокой смертности из-за их большей вирулентности.

Британскую разновидность коронавируса обнаружили в Китае. Его привезла студентка, вернувшаяся из Соединенного Королевства.