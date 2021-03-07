Британские военные прибыли в Донбасс

Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе и познакомилась с ситуацией в регионе. В ходе визита представители иностранной армии изучили ситуацию с безопасностью на востоке Украины.

«Они также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных сил Украины в рамках операции ORBITAL», — говорилось в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины на их официальной странице в Facebook.

Там также рассказывается, что делегация посетила Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске и познакомилась с порядком работы на КПВВ «Майорское».

Пресс-центр также напомнил, что в 2015 году правительство Великобритании приняло решение о формировании тренировочной группы британских инструкторов. Ее направили на Украину для предоставления помощи в развитии возможностей ВСУ.

Начиная с марта 2015 года с участием британских инструкторов были подготовлены более 22,5 тысячи военнослужащих ВС Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по прекращению конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжается огонь.