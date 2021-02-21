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    21 февраля 2021, 09:26

    Пять обстрелов за сутки зафиксировали в ЛНР

    Гора Орлов

    Украинские силовики пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики. МИД ЛНР посчитал, что Киев хочет отказаться от заключенного летом перемирия.

    Пять обстрелов за сутки зафиксировали в ЛНР

    В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил изменение ситуации в худшую сторону с безопасностью в Донбассе. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что в совете вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе, заявило РИА «Новости» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

    «За 20 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов», — сообщил представитель Луганской Народной Республики.

    Из данных СЦКК следует, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Лозовое и Молодежное.

    Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется, о чем также сообщил представитель ЛНР.

    С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Данные меры предполагают полный запрет на стрельбу, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательных действий. Помимо этого, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного завершения конфликта.