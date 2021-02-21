Пять обстрелов за сутки зафиксировали в ЛНР

Украинские силовики пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики. МИД ЛНР посчитал, что Киев хочет отказаться от заключенного летом перемирия.

В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил изменение ситуации в худшую сторону с безопасностью в Донбассе. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что в совете вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе, заявило РИА «Новости» со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«За 20 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов», — сообщил представитель Луганской Народной Республики.

Из данных СЦКК следует, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Лозовое и Молодежное.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется, о чем также сообщил представитель ЛНР.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Данные меры предполагают полный запрет на стрельбу, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательных действий. Помимо этого, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного завершения конфликта.