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    19 июля 2020, 06:53

    Экс-депутат Рады объяснил «отказ» Украины от Донбасса желанием сэкономить

    Анатолий Минкин

    Киев решил «отказаться» от самопровозглашенных республик Донбасса и Крыма, чтобы не платить деньги людям, которые там живут. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш». Отрывок из выступления бывший нардеп опубликовал на своем канале на YouTube.

    По словам бывшего украинского депутата, последние годы Киев своими решениями только отталкивал от себя ушедшие территории. Он пояснил, что речь идет о вопросах языка и вероисповедания. Также Мураев отметил, что сами украинцы не стесняются в выражениях в адрес жителей отколовшихся территорий

    При этом бывший депутат отметил, что Киев находит кучу оправданий своим действиям.

    «Просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить. Это так называемая реформа, отчасти», — объяснил он официальную политику властей Украины.

    Мураев заявил, что его недавняя поездка в Донбасс показала, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик живут с ненавистью к официальным лицам Украины.

    «Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть», — подчеркнул политик.

    Ранее Евгений Мураев заявил, что украинский закон о государственном языке, который принят на Украине весной прошлого года, нарушил Европейскую хартию, которую подписал официальный Киев. По его словам, кроме нарушения демократических норм ЕС, это стало еще одним гвоздем в невозврат Донбасса и Крыма в состав Украины.