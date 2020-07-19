Экс-депутат Рады объяснил «отказ» Украины от Донбасса желанием сэкономить

По словам бывшего украинского депутата, последние годы Киев своими решениями только отталкивал от себя ушедшие территории. Он пояснил, что речь идет о вопросах языка и вероисповедания. Также Мураев отметил, что сами украинцы не стесняются в выражениях в адрес жителей отколовшихся территорий

При этом бывший депутат отметил, что Киев находит кучу оправданий своим действиям.

«Просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить. Это так называемая реформа, отчасти», — объяснил он официальную политику властей Украины.

Мураев заявил, что его недавняя поездка в Донбасс показала, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик живут с ненавистью к официальным лицам Украины.

«Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть», — подчеркнул политик.

Ранее Евгений Мураев заявил, что украинский закон о государственном языке, который принят на Украине весной прошлого года, нарушил Европейскую хартию, которую подписал официальный Киев. По его словам, кроме нарушения демократических норм ЕС, это стало еще одним гвоздем в невозврат Донбасса и Крыма в состав Украины.