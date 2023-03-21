Мир 21 марта 2023, 20:08 Британию предостерегли от поставок на Украину снарядов с обедненным ураном Посольство России предостерегло Британию от поставок для ВСУ снарядов с обедненным ураном РИА «Новости»

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Передача Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном приведет к эскалации конфликта, заявили в посольстве России в королевстве. Там добавили, что применение подобных снарядов неминуемо скажется на здоровье населения, сообщил ТАСС.

Российские дипломаты предостерегли власти Британии от поставки снарядов.

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«Радиоактивность, высокая токсичность и канцерогенность таких вооружений хорошо известны», — уточнили в дипмиссии и отметили, что британские власти могут пересечь очередную опасную черту в маниакальном стремлении добиться «поражения России».

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Замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна намерена направить на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном. Их передадут вместе с танками Challenger 2. Россия отреагирует на подобные шаги, подчеркнул президент Владимир Путин. По его словам, Запад решил не на словах, а на деле продолжать бороться до последнего украинца. Министр обороны Сергей Шойгу сравнил решение Британии с преодолением очередной ступеньки. Глава ведомства добавил, что РФ «не останется в долгу» в случае поставок боеприпасов.