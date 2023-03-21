Мир 21 марта 2023, 16:05 Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном Замглавы Минобороны Британии Голди пообещала Украине боеприпасы с обедненным ураном rawpixel

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Британская сторона готова передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. Такое заявление сделала замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Ее слова появились на сайте парламента страны.

«Наряду с предоставлением эскадрона <…> боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказала она.

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Обедненный уран используют в бронебойных подкалиберных снарядах. Все дело в его высокой плотности и больших запреградных разрушениях после пробития брони. Этот тяжелый металл стали впервые применять в танковых снарядах во времена нацистской Германии.

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Соединенные Штаты занялись разработкой данных снарядов в 1970-е для борьбы с новыми танками СССР. Эти средства поражения сейчас входят в состав боекомплектов американских танков Abrams, их могут использовать для британских Challenger 2 и немецких Leopard 2.

Обедненный уран применяется и в снарядах меньшего калибра. Например, в боекомплектах пушек штурмовиков A-10 американского производств и БМП Bradley. Об этом написало РИА «Новости».