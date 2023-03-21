Мир 21 марта 2023, 19:27 Еще одна ступенька. Шойгу отреагировал на планы Британии поставить ВСУ снаряды с ураном Глава Минобороны Шойгу заявил, что Россия ответит на поставки Британией снарядов с ураном РИА «Новости»

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После заявления замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках на Украину бронебойных снарядов с обедненным ураном становится все меньше ступенек до эскалации конфликта, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, России есть чем ответить на эти шаги, сообщила «Российская газета».

«Здесь можно сказать только одно: ступенек не так много, пройдена еще одна ступень, их остается все меньше и меньше», — рассказал журналистам министр обороны России.

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Шойгу добавил, что «у России есть чем ответить, в долгу она не останется». Глава оборонного ведомства уточнил, что сейчас нужно посмотреть, что «они собираются применять».

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Днем 21 марта Аннабель Голди сообщила, что Великобритания наряду с танками Challenger 2 отправит на Украину бронебойные снаряды с обедненным ураном. Такие боеприпасы использовали во времена нацистской Германии.

Решение прокомментировал президент Владимир Путин. Он заявил, что Запад принял решение сражаться с Россией до последнего украинца, а если пустит в ход оружие с ядерным компонентом, РФ отреагирует на это.