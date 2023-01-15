Мир 15 января 2023, 02:28 «Бензином огонь не потушить». Отправка британских танков на Украину повлечет ужесточение конфликта Посольство России в Лондоне: поставка британских танков на Украину не погасит конфликт Википедия

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Поставка британских танков Challenger 2 на Украину не приблизит окончание боевых действий, а наоборот, приведет к эскалации, ужесточению и новым жертвам. Такое заявление сделало российское посольство в Лондоне в ответ на заявление британского правительства об отправке на Украину танков.

«Подуставшая от конфликта и ожидающая мира британская публика, вероятно, останется разочарована: бензином огонь не потушить. Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения», — говорится в сообщении посольства.

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Это решение Британии полностью отвечает целям Лондона затянуть конфликт на востоке Европы. Инициатива предоставления Украине современных танков призвана стать прецедентом и побудить другие государства последовать примеру, считают в российской дипмиссии.

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«Таким образом, налицо очередное свидетельство пренебрежения британскими властями жизнями простых украинцев, а также все более явной вовлеченности Лондона в конфликт», — отметили в посольстве.

Решение о поставках танков на Украину принял премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Британские власти отправят в Восточную Европу сначала четыре танка Challenger 2, а позже последуют еще восемь машин.