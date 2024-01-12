Мир 12 января 2024, 18:12 Британия передаст Украине дальнобойные ракеты и противотанковые средства Премьер Британии Сунак: в новый пакет помощи Украине войдут дальнобойные ракеты РИА «Новости»

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Новый пакет британской военной помощи Украине станет самым крупным с начала специальной операции. Его стоимость составит 3,19 миллиарда долларов, заявил Риши Сунак на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. Его слова привело украинское издание «Европейская правда».

По данным главы правительства Соединенного Королевства, в пакет войдет дополнительное оборудование к ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерийские снаряды и противотанковые средства. Также британцы проведут учения для тысяч украинские военнослужащих.

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Риши Сунак прибыл в Киев с рабочим визитом 12 января. Он подписал с Зеленским соглашение о гарантиях безопасности. Документ касается разведки, военной и медицинской подготовки, а также кибербезопасности.

Российский сенатор Владимир Джабаров назвал документ бесполезным. По его словам, Великобритания хочет играть роль супердержавы, но страна утратила свое величие. Соединенное Королевство также ждут серьезные последствия в случае размещения воинского контингента на Украине.