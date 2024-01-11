Мир 11 января 2024, 17:55 Турция не пустит подаренный Украине минный тральщик в Черное море Hurrıyet: Турция отказалась пропускать подаренный Британией Украине тральщик Mine Toz/Keystone Press Agency/globallookpress

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Турция не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы подаренный Украине Великобританией тральщик. Об этом сообщило издание Hurrıyet со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

«Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море», — указано в сообщении.

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Как уточнило издание, Великобританию ранее уведомили об этом. Пока у страны не возникало никаких запросов по этому поводу. Турция тщательно соблюдает правила Конвенции Монтре, гарантирующие стабильность в Черном море. В рамках соглашения всего в Черном море будут нести службу четыре корабля: суда минного поиска и корабли управления.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс заявил о планах британских властей передать Украине два минных тральщика. Предполагалось, что это поможет открыть важные экспортные маршруты после отказа России от зерновой сделки.