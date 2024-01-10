Мир 10 января 2024, 14:58 Запад будет годами помогать Украине — Кэмерон МИД Британии: страны Запада готовы поддерживать Украину до 2026 года Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/globallookpress

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Великобритания и ее западные союзники готовы годами помогать Украине. Такое заявление делал глава МИД королевства Дэвид Кэмерон во время выступления в комитете по внешней политике британского парламента. Трансляцию вела телевизионная сеть Sky News.

«Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать [президенту России Владимиру] Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов», — сказал Кэмерон.

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Министр решил не вдаваться в детали по поводу снарядов и оружия, которые хотят передать Украине, но сообщил, что совместный ВВП стран коалиции в 25 раз больше российского. Кэмерон уверен, что промышленное производство удастся нарастить. До этого Великобритания сообщила, что отправит на Украину сотни ракет для пополнения запасов зарядов для систем противовоздушной обороны.

Однако не все страны Евросоюза хотят спонсировать Украину. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пришел в бешенство из-за того, что от некоторых стран ЕС поступает недостаточная, по его мнению, помощь. Политик призвал коллег «активизировать свои усилия». При этом сама Германия, переживая не лучшие времена, и немцы недовольны тем, сколько денег уходит украинской стороне.