Мир 28 октября 2022, 01:26 ЕС не знает, кто стоит за диверсией на «Северном потоке» — Боррель Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что не знает, кто сделал диверсию на «Северном потоке» Pxhere

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У главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля нет указаний на то, кто совершил диверсию на газопроводах «Северный поток». Об этом он сам сказал в комментарии РИА «Новости».

Боррелю задали вопрос о том, есть ли у ЕС какие-либо улики относительно ответственности за повреждение российских газопроводов.

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«Нет никаких», — сказал глава дипломатии ЕС.

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Об этом он заявил после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Евросоюза, которое прошло в Буэнос-Айресе.

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября. Власти Германии назвали это целенаправленной диверсией. Случившееся, по словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, стало продолжением санкционного давления Запада на Россию. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что после подрыва газопроводов, в первую очередь, пострадает европейская экономика.

Полковник армии США в отставке Ричард Блэк выразил мнение, что к диверсиям на «Северных потоках», вероятно, причастно американское правительство. Бывший военные задался вопросом, у кого еще из стран Североатлантического блока существуют такие возможности.