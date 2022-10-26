Власть 26 октября 2022, 15:12 Подрывы «Северных потоков» нанесли огромный ущерб экономике Европы — Путин Президент Путин: подрывы «Северных потоков» нанесли ущерб экономике Европы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Аварии на «Северных потоках» в итоге серьезно отразились на европейской экономике, ей нанесен серьезный ущерб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

По его словам, мир сейчас меняется и становится многополярным. Однако некоторые страны не могут смириться с потерей гегемонии и используют для удержания власти военные, информационные политические и другие средства. В частности, они даже не гнушаются прямыми диверсиями.

Реклама

«Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях „Северного потока“», — сказал Путин.

Реклама

Он отметил, что речь фактически идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры.

«И делается это, невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — добавил глава государства.

Путин во время видеоконференции также отметил, что конфликтный потенциал во всем мире остается крайне высоким.