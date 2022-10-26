26 октября 2022, 15:12
Подрывы «Северных потоков» нанесли огромный ущерб экономике Европы — Путин
Президент Путин: подрывы «Северных потоков» нанесли ущерб экономике Европы
Аварии на «Северных потоках» в итоге серьезно отразились на европейской экономике, ей нанесен серьезный ущерб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, мир сейчас меняется и становится многополярным. Однако некоторые страны не могут смириться с потерей гегемонии и используют для удержания власти военные, информационные политические и другие средства. В частности, они даже не гнушаются прямыми диверсиями.
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«Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях „Северного потока“», — сказал Путин.
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Он отметил, что речь фактически идет об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры.
«И делается это, невзирая на то, что подобные, с позволения сказать, методы, конечно же, наносят колоссальный ущерб европейской экономике, значительно ухудшают условия жизни миллионов людей», — добавил глава государства.
Путин во время видеоконференции также отметил, что конфликтный потенциал во всем мире остается крайне высоким.
Газопровод Северный поток — 2
Владимир Путин
Северный поток
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