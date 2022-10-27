Американский военный назвал США виновными в диверсиях на «Северных потоках» | 360°

Мир 27 октября 2022, 14:37 Американский военный назвал США виновными в диверсиях на «Северных потоках» Американский полковник в отставке Блэк обвинил США в подрыве «Северных потоков» РИА "Новости"

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Американское правительство, вероятно, причастно к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в эфире YouTube-канала Schiller Institute заявил полковник армии США в отставке Ричард Блэк.

«Вероятнее всего, США причастны к тому, что произошло. Моя догадка такова. Посудите сами, у кого еще из стран Североатлантического блока существуют такие возможности? Их может быть несколько, но я думаю, что это США», — подчеркнул бывший военный.

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Блэк признался, что не видит участия Украины в диверсиях. Подобное возможно только в том случае, если бы ей кто-то помогал извне.

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«Планы на совершение такого масштабного саботажа могли быть у многих государств, но только у США он самый прозрачный», — добавил он.

Президент России Владимир Путин заявлял, что после подрыва «Северных потоков» в первую очередь пострадает экономика Европы, сообщал «Царьград».

Взрывы на газопроводах произошли в конце сентября, немецкие власти назвали их целенаправленной диверсией. Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что случившееся стало продолжением санкционного давления Запада на Россию.