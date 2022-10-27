Сечин связал диверсии на «Северных потоках» с санкционным давлением на Россию | 360°

Мир 27 октября 2022, 11:23 Сечин связал диверсии на «Северных потоках» с санкционным давлением на Россию Глава «Роснефти» Сечин назвал диверсии на «Северных потоках» частью санкций против России РИА "Новости"

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Диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали частью санкционного давления на страну со стороны Запада. Об этом во время выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, написал ТАСС.

«Санкционное давление, достигшее кульминации, вылилось в произошедшее с газопроводами „Северный поток“, в диверсионную деятельность», — сказал он.

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Сечин подчеркнул, что тектонические сдвиги в современном мироустройстве не связаны с проблемами экономики, энергетики, коронавирусной пандемией или ситуацией на Украине.

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«Начался процесс смены мирового регулятора, который единолично придумает правила для остальных. США не могут позволить проиграть себе в этой борьбе, так как потеряют экономическую, политическую, военную и финансовую гегемонию», — добавил глава «Роснефти».

Ранее Сечин предупреждал, что в случае отказа от российских энергоносителей Европа совершит самоубийство и потеряет конкурентоспособность на мировом рынке, писал RT.