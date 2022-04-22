Боррель оправдал поставки оружия на Украину нежеланием Путина вести переговоры

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оправдал поставки оружия на Украину якобы нежеланием России вести переговоры об урегулировании ситуации. Об этом он заявил европейским СМИ, сообщило РИА «Новости».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сказал, что об этом ему доложил другой европейский чиновник — канцлер Австрии Карл Нехаммер, который недавно побывал с визитом в Москве.

«Канцлер Австрии вернулся и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление на Донбасс», — заявил он.

По словам Жозепа Борреля, Европа хочет и дальше поддерживать украинцев. При этом она надеется на скорое завершение конфликта и приветствует переговоры.

Об обратном уже заявляли в МИД РФ. Так, официальный представитель министерства Мария Захарова призналась, что украинская сторона регулярно срывает переговоры и доверия к ней давно нет, а директор второго департамента стран СНГ Алексей Полищук указал на агрессивную риторику представителей офиса Зеленского. Историк и политолог Сергей Станкевич заметил, что именно Россия стремится урегулировать конфликт дипломатическими методами, а Запад поддерживает его продолжение.