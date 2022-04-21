Запад хочет боя, а Россия — переговоров
Политолог Станкевич: Россия хочет решить украинский конфликт за столом переговоров
Россия передала украинским властям проект документа об урегулировании ситуации на Украине. Однако западные страны ищут развязку конфликта на поле боя. Историк и политолог Сергей Станкевич специально для «360» рассказал, что может быть в проекте и почему Запад становится соучастником Украины.
Альтернатива боя
Россия положила на переговорный стол проект договора, и я считаю, что это, безусловно, правильно с точки зрения классики конфликтной дипломатии.
С одной стороны, продолжается конфликт на поле боя, а с другой стороны, надо показать, что на дипломатическом столе лежит наш проект договора. Это такая альтернатива — мы предлагаем с этой площадки перейти на другую.
Можно примерно представить, что в проекте. Там наверняка есть три набора: набор ограничений, набор обеспечений и набор гарантий.
Набор ограничений — это то, чего быть не должно, например членства Украины в НАТО, натовских баз на ее территории, учений определенного типа. Также ограничения на военный бюджет, на виды вооружений, которые нельзя производить и завозить.
В наборе обеспечений, видимо, будет требование недискриминационного статуса русского языка, русской культуры, русскоязычного населения.
Если эти ограничения и обеспечения соблюдаются, тогда безопасность, на которую претендует Украина, гарантируется международно-правовыми средствами. Вероятно, эти наборы есть, и их предлагается обсуждать. Но пока мы не видим признаков, что Украина готова к обсуждению текста.
Важно понимать, что ни один международный договор в истории не соблюдался постоянно и на 100%. Тем не менее человечество пока не отказывалось от переговоров или международных соглашений. Это необходимые инструменты — хотя это не панацея и не универсальный ключ ко всему.
Соучастие в конфликте
Европейские страны проводят крайне опасную и роковую политику. Попытка поставлять тяжелые ударные вооружения — это соучастие в конфликте. Даже призывы такого рода — особенно от лидера европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он заявлял, что только на поле боя надо искать развязку конфликта. Такое выходит за рамками профессии дипломата.
Выглядит так, будто решающие аргументы предъявляются на поле боя. И именно там должна возникнуть такая ситуация, которая будет свидетельствовать киевской власти и ее сторонникам, что нет позитивного для них выхода на поле боя. Переговоры остаются единственной альтернативой.
Но стоит обратить внимание на гарантии, на которых настаивал Зеленский. Они втягивают страны-гаранты в будущие конфликты. То есть если Украина «ввяжется в драку», то автоматически через дня два все остальные должны присоединиться.
Такие гарантии вряд ли устраивают Турцию и другие страны.