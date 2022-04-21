Россия передала украинским властям проект документа об урегулировании ситуации на Украине. Однако западные страны ищут развязку конфликта на поле боя. Историк и политолог Сергей Станкевич специально для «360» рассказал, что может быть в проекте и почему Запад становится соучастником Украины.

Альтернатива боя

Россия положила на переговорный стол проект договора, и я считаю, что это, безусловно, правильно с точки зрения классики конфликтной дипломатии.

С одной стороны, продолжается конфликт на поле боя, а с другой стороны, надо показать, что на дипломатическом столе лежит наш проект договора. Это такая альтернатива — мы предлагаем с этой площадки перейти на другую.

Можно примерно представить, что в проекте. Там наверняка есть три набора: набор ограничений, набор обеспечений и набор гарантий.

Набор ограничений — это то, чего быть не должно, например членства Украины в НАТО, натовских баз на ее территории, учений определенного типа. Также ограничения на военный бюджет, на виды вооружений, которые нельзя производить и завозить.

Источник фото: РИА «Новости» / Генеральное консульство РФ в Стамбуле

В наборе обеспечений, видимо, будет требование недискриминационного статуса русского языка, русской культуры, русскоязычного населения.

Если эти ограничения и обеспечения соблюдаются, тогда безопасность, на которую претендует Украина, гарантируется международно-правовыми средствами. Вероятно, эти наборы есть, и их предлагается обсуждать. Но пока мы не видим признаков, что Украина готова к обсуждению текста.

Важно понимать, что ни один международный договор в истории не соблюдался постоянно и на 100%. Тем не менее человечество пока не отказывалось от переговоров или международных соглашений. Это необходимые инструменты — хотя это не панацея и не универсальный ключ ко всему.

Соучастие в конфликте

Европейские страны проводят крайне опасную и роковую политику. Попытка поставлять тяжелые ударные вооружения — это соучастие в конфликте. Даже призывы такого рода — особенно от лидера европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он заявлял, что только на поле боя надо искать развязку конфликта. Такое выходит за рамками профессии дипломата.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Выглядит так, будто решающие аргументы предъявляются на поле боя. И именно там должна возникнуть такая ситуация, которая будет свидетельствовать киевской власти и ее сторонникам, что нет позитивного для них выхода на поле боя. Переговоры остаются единственной альтернативой.

Но стоит обратить внимание на гарантии, на которых настаивал Зеленский. Они втягивают страны-гаранты в будущие конфликты. То есть если Украина «ввяжется в драку», то автоматически через дня два все остальные должны присоединиться.

Такие гарантии вряд ли устраивают Турцию и другие страны.