«Больше нет свободы прессы!» Трамп заявил, что СМИ плохо освещали падение Байдена на трапе

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что СМИ уделили слишком мало внимания инциденту с падением действующего президента США Джо Байдена на трапе самолета. Об этом Трамп заявил в интервью Newsmax TV.

Ведущий поинтересовался мнением Трампа о том, что в главных американских СМИ почти ни было упоминаний про инцидент с Байденом, который недавно споткнулся три раза, поднимаясь по трапу в самолет. Но Трамп признался, что его не удивил такой подход массмедиа.

«Это кошмар, невозможно в это поверить, что больше нет никакой свободы прессы», — сказал Трамп.

Экс-президент США назвал падение Байдена ужасным. Трамп еще раз акцентировал внимание, что нынешний лидер США споткнулся не один раз, а трижды.

Трамп ранее рассказал, что когда впервые увидел, как Байден не без труда взбирается по трапу на президентский борт, то понял, что не проиграл ему на выборах. А накануне Трамп вновь заявил, что считает себя победителем.

В Белом доме попытались объясниться за инцидент с Байденом тем, что в этот день был сильный ветер.