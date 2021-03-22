Трамп опять объявил себя победителем президентских выборов

Экс-президент США Дональд Трамп вновь заявил, что победил на президентских выборах в 2020 году и показал даже более успешный результат, чем на прошлых. Об этом он рассказал в подкасте «Правда с Лизой Бут».

«У нас были прекрасные выборы, и мы победили», — заявил Трамп.

Бывший хозяин Белого дома отметил, что на прошлогодних выборах его команда справилась намного лучше, чем на выборах 2016 года. Трамп напомнил, что в 2020-м за него проголосовали почти 75 миллионов избирателей. Это больше, чем на предыдущих выборах, когда он получил порядка 63 миллионов голосов.

Трамп указал, что признание его поражения на выборах 2020 года было несправедливым по отношению к его сторонникам. Экс-президент также раскритиковал лидера республиканцев в верхней палате конгресса Митча Макконнелла за то, что вместо того, чтобы «бороться», он «ничего не сделал». Трамп заявил, что не общался с Макконнеллом, так как не испытывает желания с ним разговаривать.

Победу на президентских выборах в США в 2020 году одержал кандидат от демократов Джо Байден, за которого проголосовали более 81 миллиона избирателей.

Трамп ранее признался, что когда посмотрел, как Байден три раза спотыкнулся на трапе самолета, то понял, что не проиграл ему.