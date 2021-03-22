Трамп заявил, что не проиграл Байдену, после падения президента у самолета

Бывший президент Америки Дональд Трамп прокомментировал падение главы государства Джо Байдена около самолета, которое произошло несколько дней назад. Он заявил, что не проиграл ему.

«Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: „Я ему не проиграл, и мы ему не проиграли“», — заявил Дональд Трамп на видео, опубликованном в TikTok.

Трамп напомнил, что за него проголосовали 75 миллионов человек. Эти слова он произнес на мероприятии. Кто-то из гостей смог заснять выступление политика. На видео слышно, как публика встретила радостным смехом речь Трампа.

Несколько дней назад президент США Джо Байден умудрился три раза подряд споткнуться, поднимаясь в самолет. В Белом доме объяснили, что глава государства потерял равновесие из-за сильного ветра. В администрации также заверили, что самочувствие Байдена было «прекрасным» на тот момент.

Ранее бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер назвал угрозой безопасности оговорки Байдена во время выступлений и спотыкания на трапе при посадке в самолет. В числе враждебных стран экс-советник назвал Россию, Китай, Иран и Венесуэлу.