Байден трижды споткнулся на трапе самолета. Видео

Президент США Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Ролик появился в соцсетях. Видео сняли журналисты президентского пула перед вылетом американского лидера в Джорджию.

На ролике заметно, что Байден три раза запинается, причем в последний раз, возможно, даже падает. После этого он без посторонней помощи вошел в самолет.

В Белом доме заверили, что Байден после неприятного инцидента на трапе «на 100% в порядке», написало РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания Джо Байдена о Владимире Путине «очень плохими». Россия будет исходить из того, что американский лидер не хочет налаживать отношения.

Президент Соединенных Штатов в эфире телеканала ABC назвал главу Российского государства Владимира Путина «убийцей». Еще он добавил, что руководитель России ответит «за вмешательство» в выборы американского президента в 2020 году. Путин же в ответ пожелал американскому коллеге здоровья, а также припомнил детскую поговорку и истребление индейцев в США.