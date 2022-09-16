Больше 130 человек погибли после эскалации на границе Армении и Азербайджана | 360°

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Больше 130 человек погибли после эскалации на границе Армении и Азербайджана

Премьер Армении Пашинян: в ходе конфликта на границе с Азербайджаном погибли 135 человек

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Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана унесло жизни 135 человек. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, написал ТАСС.

«Причем это еще не окончательные данные, многие ранены», — сообщил он.

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Очередной виток эскалации на границе Армении и Азербайджана произошел в ночь на 13 сентября. Армения сообщила об атаке на города Горис, Джермук и Сотк из артиллерии и крупнокалиберного оружия.

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По словам Пашиняна, Армения обращалась к России с просьбой оказать военную помощь из-за ситуации на границе с соседней страной.

Политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков заявил «360», что ситуация на армянско-азербайджанской границе накалилась из-за влияния со стороны американцев. По его мнению, новым очагом эскалации США хотят поставить в тяжелое положение Россию.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия и установить режим тишины на приграничных территориях.

Конфликт Азербайджана и Армении

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