Армения обратилась к России в том числе за военной помощью — Пашинян | 360°

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Армения обратилась к России в том числе за военной помощью — Пашинян

Премьер-министр Пашинян: Армения обратилась к России в том числе за военной помощью

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Армения обратилась к России для получения в том числе и военной помощи из-за обострения на границе с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

В ходе выступления в парламенте он отметил, что участники заседания ОДКБ зафиксировали факт вторжения ВС Азербайджана на территорию Армении, сообщил ТАСС.

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Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном есть граница, она признана, обе страны ратифицировали это.

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«Если Азербайджан говорит, что такого нет, то в общем контексте ряд высказанных им позиций совершенно лишаются смысла и не имеют никакого обоснования», — добавил политик.

По словам премьера, власти Армении обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории.

«Мы рассматриваем как политическую цель то, что агрессор должен покинуть территорию Республики Армения», — добавил он.

Несмотря на обострение ситуации, премьер уточнил, что пока не видит необходимости вводить в Армении военное положение.

Конфликт Азербайджана и Армении

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