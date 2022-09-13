Евросовет призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Евросовет призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана Глава Евросовета Мишель призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана Аппарат президента Республики Армения

Читать 360tv в

Глава Евросовета Шарль Мишель высказал обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Он призвал стороны полностью прекратить огонь.

«Сообщения о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу. Необходимо полное и устойчивое прекращение огня», — заявил он на своей странице в Twitter.

Реклама

Обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении произошло в ночь на 13 сентября.

Реклама

Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли города Джермук, Сотк, Горис. По информации ведомства, Азербайджан применял крупнокалиберное стрелковое оружие и артиллерию.

Утром во вторник СМИ написали, что государства договорились о прекращении огня.

0 0 0 0 0 0