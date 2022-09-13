Евросовет призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана | 360°

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Евросовет призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

Глава Евросовета Мишель призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

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Глава Евросовета Шарль Мишель высказал обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Он призвал стороны полностью прекратить огонь.

«Сообщения о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу. Необходимо полное и устойчивое прекращение огня», — заявил он на своей странице в Twitter.

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Обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении произошло в ночь на 13 сентября.

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Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли города Джермук, Сотк, Горис. По информации ведомства, Азербайджан применял крупнокалиберное стрелковое оружие и артиллерию.

Утром во вторник СМИ написали, что государства договорились о прекращении огня.

Конфликт Азербайджана и Армении

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