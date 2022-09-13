Организатором новом витка конфликта между Арменией и Азербайджаном стали США | 360°

Эксклюзив 13 сентября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber Организатором новом витка конфликта между Арменией и Азербайджаном стали США Политолог Марков заявил о следе США в новом витке конфликта между Арменией и Азербайджаном РИА «Новости»

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Власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обострении конфликта на границе двух республик. Министерство обороны Армении в ночь на вторник, 13 сентября, заявило о попытках военных соседней республики пройти в глубь территории и сообщило об обстрелах городов. Власти Азербайджана заявили, что приняли меры в ответ на провокации со стороны военных Армении, чтобы обеспечить безопасность своих солдат. Политолог и директор Института политических исследований Сергей Марков увидел след США в новом обострении, но подчеркнул, что новый виток эскалации завершится быстро.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Выгода США

Новый виток конфликта между Азербайджаном и Арменией закончится быстро, потому что у него во многом политическая природа. Там есть четко выраженный американский след. США хотят поставить Россию в сложное положение.

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Дело в том, что если наша страна не окажет помощь Армении, тогда проамериканские силы, прежде всего Никол Пашинян, начнут кампанию по выходу республики из ОДКБ и Евразийского экономического союза. Это станет сильным ударом.

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Если Россия окажет помощь Армении, то тогда она вступит в конфликт с Турцией, которая сейчас занимает благожелательный для нашей страны нейтралитет.

РИА «Новости»

Есть большое подозрение, что США сыграли свою роль в этом конфликте. Директор ЦРУ недавно прилетал в Армению, есть очень тесные контакты между министром обороны Армении и его американским коллегой.

Нельзя сбрасывать со счетов Францию, которая вместе с США хочет вытолкнуть Россию с поста главного миротворца между Арменией и Азербайджаном.

Через Турцию российский бизнес обходит санкции ЕС и США. Если Турция уйдет от этого нейтралитета, то она присоединится к введенным Западом санкциям, чем значительно осложнит ситуацию для российской экономики.

РИА «Новости»

Ранее обе западные страны входили в минскую группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта (прекратила свою работу в июне 2022 года — прим. ред.), поэтому они хотели бы стать главными модераторами конфликта, а Россию оттолкнуть в сторону. Сейчас конфликт удалось потушить, но он снова может возникнуть через какое-то время.

Предпосылки эскалации

Причины нового витка конфликта между Арменией и Азербайджаном во многом заключаются в том, что не выполняются действия трехстороннего меморандума, благодаря которому прекратились боестолкновения во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. (Меморандум подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев — прим. ред.)

Документ предусматривал разблокировку транспортных коридоров, чего до сих не произошло. Главным камнем преткновения стал Зангезурский коридор, который свяжет Турцию, Нахичевань, территории Армении, Азербайджана и России.

РИА «Новости»

Здесь есть два подхода. Армения хочет, чтобы это были просто железнодорожные пути и автомобильные дороги, которые будут контролировать военные республики. Азербайджан и Турция намерены создать экстерриториальный коридор, на который не смогут влиять армянские власти, а ситуацию там станут контролировать российские миротворцы.

Азербайджан также постоянно ставит вопрос о том, что Армения не выполняет договоренность о полном выводе военных формирований из Карабаха.

По договоренности, это зона ответственности российских миротворцев. Вооруженных армянских отрядов там быть не должно. Но судя по перестрелкам, которые там время от времени происходит, армянские отряды там есть.

Важным остается вопрос демаркации и демилитаризации границ между республиками, которая прописана в меморандуме. Она идет очень медленно.

Эти проблемы плюс взаимная ненависть, которая есть в двух обществах, будут постоянно создавать пространство для конфликтов.

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