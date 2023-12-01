Мир 01 декабря 2023, 16:04 Более 60 палестинцев в секторе Газа погибли после конца перемирия Минздрав сектора Газа: от ударов ЦАХАЛ после гумпаузы погибли более 60 человек Abed Rahim Khatib/dpa/globallookpress

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Более 60 человек погибли при обстрелах палестинского анклава со стороны Израиля после истечения гуманитарного перемирия. Об этом сообщил телеканал Al-Aqsa.

По информации Минздрава сектора Газа, от ударов ЦАХАЛ погибли более 60 палестинцев. Ранения получили десятки человек, указали в министерстве.

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Решение о прекращении огня продлилось неделю. ХАМАС и Израиль при посредничестве Катара договорились об освобождении заложников и временном перемирии. СМИ отмечали, что гуманитарную паузу продлили на один день и стороны договорились об освобождении еще 10 пленных.

На восьмой день временного перемирия израильские военные обвинили ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы. По информации ЦАХАЛ, боевики палестинского движения обстреляли территорию Израиля, в ответ на это израильская армия возобновила военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла заявила, что из-за ударов ЦАХАЛ по палестинскому анклаву с 7 октября погибли более 16 тысяч человек. Еще 35 тысяч палестинцев пострадали, добавила она.