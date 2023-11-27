Мир 27 ноября 2023, 17:35 Число погибших в секторе Газа с начала эскалации конфликта возросло до 16 тысяч Al Hadath: жертвами эскалации в секторе Газа стали 16 тысяч человек Adel Al Hwajre/Keystone Press Agency

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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 16 тысяч. Об этом телеканалу Al Arabiya заявила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

Еще 35 тысяч человек в палестинском анклаве получили ранения, добавила она.

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Правительство сектора Газа 23 ноября сообщило, что число погибших в анклаве с начала обстрелов Израиля возросло до 14 854 человек. Среди них 6150 детей, сообщали «Известия».

Израиль 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. В ответ ЦАХАЛ стал наносить удары по сектору Газа.

За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с анклавом. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа — приостановке поставок воды, продуктов, топлива, электричества и медикаментов.

Накануне стало известно, что группировка «Бригады аль-Кассама», которая является боевым крылом движения ХАМАС, лишилась четырех командиров. При каких обстоятельствах они погибли, в пресс-службе организации не уточнили.