Мир 01 декабря 2023, 08:46 Израиль зафиксировал нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС в секторе Газа Ilan Assayag/XinHua/globallookpress

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Боевики ХАМАС нарушили гуманитарную паузу и атаковали территорию Израиля. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные после обстрела возобновили боевые действия и продолжили операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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«ХАМАС нарушил действующую паузу, а также открыл огонь по территории Израиля», — указали в пресс-службе.

СМИ 1 декабря анонсировали продление режима прекращения огня в палестинском анклаве на восьмой день. В рамках гуманитарной паузы ХАМАС планировал освободить еще 10 заложников, в том числе женщин и детей. Израиль согласился на продление режима прекращения огня на фоне усилий посредников, которые пытались освободить пленников.

Ранее Китай представил свой план урегулирования ближневосточного конфликта. Он призвал стороны остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить нарушать международное гуманитарное право.

Для защиты мирного населения КНР предложила задействовать Совет Безопасности ООН. Организация может повлиять на освобождение пленных, а также выступить против переселения палестинских беженцев, отметил МИД Китая.