Мир 26 февраля 2023, 19:57 Число погибших в результате землетрясений в Турции увеличилось до 44 374 человек РИА «Новости»

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Число жертв серии землетрясений на юго-востоке Турции увеличилось до 44 374 человек. Обновленной статистикой поделился глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. Его процитировало РИА «Новости».

«В результате землетрясений мы потеряли 44 тысячи 374 человека», — сообщил он.

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Сезер уточнил, что сотрудники поисково-спасательных служб уже проверили руины и остатки почти 21 тысячи зданий. Он отметил, что текущие работы таких специалистов сейчас ведутся на разборах завалов.

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Глава AFAD привел эти данные во время брифинга. Его организовали 26 февраля в Анкаре.

Серия землетрясений началась в Турции 6-го числа. В основном толчки ощущались на юго-востоке страны. Основной эпицентр расположен в провинции Кахраманмараш, на глубине 10 метров. После первых толчков в этом регионе зафиксировали сотни афтершоков.