Мир 27 февраля 2023, 02:47 Турецкие болельщики забросали стадион игрушками для пострадавших при землетрясениях детей Фанаты забросали стадион в Стамбуле игрушками для пострадавших при землетрясениях детей

Читать 360tv в

Болельщики ФК «Бешикташ» и «Антальяспор» забросали стадион в Стамбуле мягкими игрушками для детей, пострадавших от землетрясений на востоке Турции. Акция состоялась в ходе матча чемпионата страны, сообщил Life.

Матч приостановили на четвертой минуте. Именно в это время 6 февраля началось первое землетрясение в провинции Кахраманмараш. Болельщики начали бросать игрушки для их дальнейшей отправки детям.

Реклама

«Бешикташ» также присоединился к акции по сбору средств для пострадавших. Футболки игроков команды продадут на аукционе.

Реклама

Серия разрушительных землетрясений затронула 11 провинций Турции. В результате стихийного бедствия погибли более 40 тысяч человек, тысячи остались без крова. Несколько стран мира оказывают гуманитарную помощь Турции.

Правоохранительные органы страны расследуют преступления, связанные с нарушением правил строительства зданий в сейсмически активных зонах. По последним данным, арестованы 188 человек — представителей компаний-застройщиков, написало ИА Nation News.