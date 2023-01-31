Мир 31 января 2023, 18:56 Украина получит от Франции еще несколько батарей САУ Caesar Министр обороны Франции Лекорню объявил о скорой поставке Украине еще 12 САУ Caesar Публичное достояние

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Власти Франции передадут Украине еще 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом в эфире телеканала BFM объявил глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.

По его словам, инструкторы во Франции до начала лета 2023 года обучат украинских военных работе с техникой.

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«В мероприятиях примут участие 150 кадровых военных французской армии, которые в течение месяца готовы обучить взаимодействию с Caesar около 600 украинских военнослужащих. Вооруженные силы Украины получат до двух артиллерийских батарей Caesar», — подчеркнул министр.

Ранее Лекорню посещал Украину и выяснил, что часть поставленных ранее ВСУ гаубиц Caesar вышли из строя из-за нехватки запчастей и частой стрельбы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украине поставляют вооружение из Европы на основании ее собственных запросов. Он не исключил, что в скором времени ВСУ могут получить передовые французские самолеты.

Макрон также отметил, что Франция в вопросе поставок оружия старается не эскалировать ситуацию в зоне боевых действий.