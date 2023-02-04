Мир 04 февраля 2023, 14:18 Франция отказалась считать поставки оружия Украине участием в конфликте Представитель МИД Франции Лежандр: поставки оружия ВСУ не сделали нас стороной конфликта Википедия

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Поставки военной техники для самообороны государства разрешены статьей 51 Устава ООН. Она предусматривает, что оказывающая помощь сторона не становится участником конфликта. Такое заявление в интервью телеканалу RTVI сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

Она подчеркнула, что ни Франция, ни любая другая страна НАТО не считают поставки оружия для Украины участием в военных действиях против России.

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«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией», — заявила представитель МИД Франции, отвечая на вопрос журналиста Алексея Венедиктова*.

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Лежандр напомнила, что в Уставе ООН говорится, что поставки вооружений для обороны не делают страны непосредственными участниками конфликта.

«Речь никаким образом не идет о совместном участии в военных действиях, какой бы ни была поставляемая нами техника», — заявила Лежандр.

В минувшую среду, 1 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что передача Украине военных самолетов не приведет к эскалации конфликта. Она подчеркнула, что не может поверить, что такое мнение высказал взрослый человек.

Министерство иностранных дел Франции ответило Захаровой, что страна не находится в состоянии войны с Россией, а эскалация пока наблюдается только с ее стороны.

* Алексей Венедиктов признан Министерством юстиции России иностранным агентом.