04 февраля 2023, 14:18
Франция отказалась считать поставки оружия Украине участием в конфликте
Представитель МИД Франции Лежандр: поставки оружия ВСУ не сделали нас стороной конфликта
Поставки военной техники для самообороны государства разрешены статьей 51 Устава ООН. Она предусматривает, что оказывающая помощь сторона не становится участником конфликта. Такое заявление в интервью телеканалу RTVI сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.
Она подчеркнула, что ни Франция, ни любая другая страна НАТО не считают поставки оружия для Украины участием в военных действиях против России.
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«Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией», — заявила представитель МИД Франции, отвечая на вопрос журналиста Алексея Венедиктова*.
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Лежандр напомнила, что в Уставе ООН говорится, что поставки вооружений для обороны не делают страны непосредственными участниками конфликта.
«Речь никаким образом не идет о совместном участии в военных действиях, какой бы ни была поставляемая нами техника», — заявила Лежандр.
В минувшую среду, 1 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдным заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что передача Украине военных самолетов не приведет к эскалации конфликта. Она подчеркнула, что не может поверить, что такое мнение высказал взрослый человек.
Министерство иностранных дел Франции ответило Захаровой, что страна не находится в состоянии войны с Россией, а эскалация пока наблюдается только с ее стороны.
* Алексей Венедиктов признан Министерством юстиции России иностранным агентом.
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