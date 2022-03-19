Военнослужащие Луганской Народной Республики подняли Знамя Победы над администрацией Рубежного. Они освобождают город от украинских националистов.

Видео с поднятием Знамени Победы опубликовала в своем Telegram-канале Народная милиция ЛНР. На кадры попал момент, когда военнослужащий поднялся на здание администрации и установил знамя.

Ранее бойцы Народной милиции начали эвакуацию жителей Рубежного из опасных районов. Люди рассказали военным, что боевики националистических батальонов лишили их жилья. После этого оборонное ведомство республики стало очищать квартиры от украинских националистов.

Как заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, в Рубежном остались разрозненные группы националистов, которые группируются на юге города.

По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, за сутки в Россию вывезли 14 397 человек из ДНР, ЛНР и территории Украины. В числе эвакуированных оказался 2781 ребенок.