Силы НМ Луганской Народной Республики продолжают уничтожать разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В настоящее время подразделениями ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», — заявил Конашенков.

С начала спецоперации российская армия уничтожила 1298 танков и других боевых бронированных машин, 145 украинских беспилотников, 1047 единиц специальной военной автомобильной техники, 469 орудий полевой артиллерии и минометов и 124 реактивные системы залпового огня.

Ранее стало известно, что силы ДНР при активной поддержке российских военных сжимают кольцо окружения нацбатов в Мариуполе, продолжая успешное наступление.