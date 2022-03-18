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    18 марта 2022, 10:28

    Подразделения ЛНР уничтожают остатки групп националистов в Рубежном — Минобороны РФ

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении групп националистов в Рубежном войсками ЛНР

    Максим Зинкин

    Силы НМ Луганской Народной Республики продолжают уничтожать разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Подразделения ЛНР уничтожают остатки групп националистов в Рубежном — Минобороны РФ

    «В настоящее время подразделениями ЛНР уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», — заявил Конашенков.

    С начала спецоперации российская армия уничтожила 1298 танков и других боевых бронированных машин, 145 украинских беспилотников, 1047 единиц специальной военной автомобильной техники, 469 орудий полевой артиллерии и минометов и 124 реактивные системы залпового огня.

    Ранее стало известно, что силы ДНР при активной поддержке российских военных сжимают кольцо окружения нацбатов в Мариуполе, продолжая успешное наступление.