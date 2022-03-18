Минобороны сообщило об эвакуации в Россию 14 397 человек из ДНР, ЛНР и Украины

Российские военные согласовали предложенные Киевом гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и иностранных граждан, а также без участия украинских властей эвакуировали в Россию 14 397 человек. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением на брифинге выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что из предложенных российской стороной коридоров в киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях по одному — в Россию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины власти страны согласовали только три. Но после сами предложили организовать еще семь дополнительных направлений.

«Руководствуясь чисто гуманными принципами, несмотря на цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающих любых попыток эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами, мы согласились на все предложения», — заявил Мизинцев.

Он добавил, что без участия Киева из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик в Россию эвакуировали 14 397 человек, в том числе 2781 ребенка.

Кроме того, через гуманитарный коридор на запорожском направлении в Крым вывезли 181 иностранца, граждан девяти стран.

Генерал-полковник подчеркнул, что российская сторона предложила Киеву обеспечить беспрепятственный выход из Мариуполя участников националистических группировок, если они сложат оружие.

«Довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении», — пояснил Мизинцев.

Он отметил, что в ответ получили жесткий отказ. При чем об этом заявили высокие должностные лица Украины.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что на горячую линию Минобороны поступило более 2,5 миллиона запросов от украинцев об эвакуации в Россию. Но из-за постоянного отказа властей Киева сделать это невозможно.